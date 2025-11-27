Crystal Palace vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Manchester United y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo domingo 30 de noviembre desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Manchester United

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace venció por 2-0 a Wolverhampton. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United perdió ante Everton por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 empates. Logró convertir 10 goles y le han encajado 8.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Crystal Palace se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 4 PP).

Robert Jones fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 5 Crystal Palace 20 12 5 5 2 7 10 Manchester United 18 12 5 3 4 0

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Leeds United: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Bournemouth: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Crystal Palace y Manchester United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas

Colombia y Perú: 07:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas

Venezuela: 08:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.