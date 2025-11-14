Croacia se enfrentará ante Islas Feroe por la fecha 9 del grupo L

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 9 del grupo L de las Eliminatorias, Croacia se mide hoy frente a Islas Feroe, a partir de las 15:45 horas en el estadio Stadion Rujevica.

Así llegan Croacia y Islas Feroe

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Croacia en partidos de las Eliminatorias

Croacia ganó el encuentro previo ante Gibraltar por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 1 vez y logró marcar 13 goles a favor.

Últimos resultados de Islas Feroe en partidos de las Eliminatorias

Islas Feroe llega triunfante luego de ver caer a República Checa con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Croacia se impuso por 0 a 1.

Croacia lidera el Grupo L en esta competencia con 20 goles y 16 puntos, mientras que Islas Feroe se sitúa en tercera posición y sumó 12 y anotó 10 tantos.

Aliyar Aghayev es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Croacia e Islas Feroe, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.