Cremonese vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

El próximo jueves 8 de enero, a partir de las 13:30 horas, Cagliari visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Cagliari

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese fue derrotado en el Artemio Franchi frente a Fiorentina por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 4 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Milan. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 39 17 13 0 4 23 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 37 17 12 1 4 13 13 Cremonese 21 18 5 6 7 -3 15 Cagliari 18 18 4 6 8 -6

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Cagliari, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

