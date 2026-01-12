Italia - Serie A 2025-2026

Como 1907 vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

En la previa de Como 1907 vs Milan, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 15 de enero desde las 15:45 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Por

MeridianoBet
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 10:58 am
El próximo jueves 15 de enero, a partir de las 15:45 horas, Milan visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Milan

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de empatar ante Bologna por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 2 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Milan acabó en empate por 1-1 ante Fiorentina. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

 

Los 2 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 34 puntos (9 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (11 PG - 7 PE - 1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 43 19 14 1 4 25
2
Milan 40 19 11 7 1 15
3
Napoli 39 19 12 3 4 13
4
Roma 39 20 13 0 7 12
6
Como 1907 34 19 9 7 3 14
DataFactory

 

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Como 1907 y Milan, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

