Como 1907 vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

El cotejo entre Como 1907 y Juventus, por la fecha 7 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 06:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Juventus

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de un resultado igualado, 1-1, ante Atalanta. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de empatar 0-0 ante Milan. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 5 tantos.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Juventus quien ganó 1 a 2.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE).

Giovanni Ayroldi es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 15 6 5 0 1 6 2 Roma 15 6 5 0 1 5 3 Milan 13 6 4 1 1 6 5 Juventus 12 6 3 3 0 4 8 Como 1907 9 6 2 3 1 2

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Como 1907 y Juventus, según país

Argentina y Chile (Santiago): 07:30 horas

Colombia y Perú: 05:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas

Venezuela: 06:30 horas

