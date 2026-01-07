Como 1907 vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 10 de enero, a partir de las 10:00 horas, Bologna visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Bologna

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 ganó su último duelo ante Pisa por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Bologna acabó en empate por - ante Atalanta. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el sexto puesto con 33 puntos (9 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 39 17 13 0 4 23 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 37 17 12 1 4 13 6 Como 1907 33 18 9 6 3 14 7 Bologna 26 17 7 5 5 8

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Bologna, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

