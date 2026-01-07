Como 1907 vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

El próximo sábado 10 de enero, a partir de las 10:00 horas, Bologna visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Serie A.
Así llegan Como 1907 y Bologna
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 ganó su último duelo ante Pisa por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 7 a favor.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
El anterior partido jugado por Bologna acabó en empate por - ante Atalanta. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el sexto puesto con 33 puntos (9 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|39
|17
|13
|0
|4
|23
|2
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|3
|Napoli
|37
|17
|12
|1
|4
|13
|6
|Como 1907
|33
|18
|9
|6
|3
|14
|7
|Bologna
|26
|17
|7
|5
|5
|8
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Horario Como 1907 y Bologna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas