Chelsea vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Brentford, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 17 de enero a las 11:00 horas. John Brooks será el árbitro del partido.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 02:00 pm
El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League se jugará el próximo sábado 17 de enero a las 11:00 horas.

Así llegan Chelsea y Brentford

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Sunderland. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 13 goles y ha recibido 3.

 

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el octavo puesto con 31 puntos (8 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 3 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es John Brooks.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 49 21 15 4 2 26
2
Manchester City 43 21 13 4 4 26
3
Aston Villa 43 21 13 4 4 9
5
Brentford 33 21 10 3 8 7
8
Chelsea 31 21 8 7 6 10
DataFactory

 

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Chelsea y Brentford, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

