Inglaterra - Premier League 2025-2026

Chelsea vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Arsenal, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo domingo 30 de noviembre a las 12:30 horas. Anthony Taylor será el árbitro del partido.

Por

MeridianoBet
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 11:31 am
Chelsea vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League
Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Premier League se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 12:30 horas.

Así llegan Chelsea y Arsenal

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 2 a 0 a Burnley en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 2 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Tottenham. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 3.

 

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el segundo puesto con 23 puntos (7 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (9 PG - 2 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Anthony Taylor.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 29 12 9 2 1 18
2
Chelsea 23 12 7 2 3 12
3
Manchester City 22 12 7 1 4 14
4
Aston Villa 21 12 6 3 3 4
5
Crystal Palace 20 12 5 5 2 7
DataFactory

 

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Everton: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Chelsea y Arsenal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Luto
Jueves 27 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO