Celta vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

El cotejo entre Celta y Osasuna, por la fecha 23 de la Liga, se jugará el próximo viernes 6 de febrero, a partir de las 16:00 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Osasuna

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de un resultado igualado, 0-0, ante Getafe. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de empatar 2-2 ante Villarreal. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 7 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Celta quien ganó 2 a 3.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 33 puntos (8 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 55 22 18 1 3 37 2 Real Madrid 54 22 17 3 2 29 3 Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21 7 Celta 33 22 8 9 5 6 9 Osasuna 26 22 7 5 10 -1

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Espanyol: 14 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Mallorca: 22 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Elche: 13 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Real Madrid: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Osasuna, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

