Celta vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Espanyol y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo domingo 30 de noviembre desde las 13:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga.

Así llegan Celta y Espanyol

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció por 1-0 a Alavés. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de un triunfo 2 a 1 frente a Sevilla. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 16 puntos (3 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (6 PG - 3 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 32 13 10 2 1 16 2 Barcelona 31 13 10 1 2 21 3 Villarreal 29 13 9 2 2 15 6 Espanyol 21 13 6 3 4 1 12 Celta 16 13 3 7 3 -2

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Real Madrid: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Athletic Bilbao: 14 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Real Oviedo: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Rayo Vallecano: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Getafe: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Espanyol, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.