Bayern Múnich recibirá a Club Brugge por la fecha 3

Bayern Múnich y Club Brugge se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 de la Champions y se disputará en el estadio Allianz Arena.

Así llegan Bayern Múnich y Club Brugge

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Atalanta.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich derrotó por 5 a 1 a Pafos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge viene de caer en su estadio ante Atalanta por 1 a 2.

Se repartieron puntos en los últimos 2 duelos y el historial del torneo sólo registra empates entre ellos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2005 - 2006, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Donatas Rumsas.

Fechas y rivales de Bayern Múnich en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs PSG: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Arsenal: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sporting Lisboa: 9 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs U. Saint-Gilloise: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs PSV: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club Brugge en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Barcelona: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sporting Lisboa: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Arsenal: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Kairat Almaty: 20 de enero - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Olympique de Marsella: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Bayern Múnich y Club Brugge, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

