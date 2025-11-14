Azerbaiyán y Francia se miden por la fecha 6 del grupo D

El cotejo entre Azerbaiyán y Francia, por la fecha 6 del grupo D de las Eliminatorias, se jugará el próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Tofiq Bahramov.
Así llegan Azerbaiyán y Francia
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Azerbaiyán en partidos de las Eliminatorias
Azerbaiyán quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Islandia por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 13 en su arco.
Últimos resultados de Francia en partidos de las Eliminatorias
Francia llega con ventaja tras derrotar a Ucrania con un marcador 8 a 0. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 17 goles y le han convertido 3.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y fue Francia quien ganó 3 a 0.
Francia ya se adjudicó la clasificación a la Play-Offs - Semifinal de las Eliminatorias. Por su parte, Azerbaiyán quedó excluido de la competición.
Horario Azerbaiyán y Francia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas