Azerbaiyán y Francia se miden por la fecha 6 del grupo D

El cotejo entre Azerbaiyán y Francia, por la fecha 6 del grupo D de las Eliminatorias, se jugará el próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Tofiq Bahramov.

Así llegan Azerbaiyán y Francia

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Azerbaiyán en partidos de las Eliminatorias

Azerbaiyán quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Islandia por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de Francia en partidos de las Eliminatorias

Francia llega con ventaja tras derrotar a Ucrania con un marcador 8 a 0. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 17 goles y le han convertido 3.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y fue Francia quien ganó 3 a 0.

Francia ya se adjudicó la clasificación a la Play-Offs - Semifinal de las Eliminatorias. Por su parte, Azerbaiyán quedó excluido de la competición.

Horario Azerbaiyán y Francia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

