Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Atlético de Madrid y Athletic Bilbao se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo sábado 6 de diciembre desde las 16:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Liga.

Así llegan Athletic Bilbao y Atlético de Madrid

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a en el partido anterior.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao igualó - frente a Real Madrid. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 7 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid perdió ante Barcelona por 1 a 3. Pese a que cayó en el último partido de la temporada actual, quiere mantener la ventaja obtenida por las victorias obtenidas en las jornadas anteriores. Marcó 10 goles y recibió 4 en su arco durante esos encuentros.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (9 PG - 4 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 37 15 12 1 2 25 2 Real Madrid 33 14 10 3 1 16 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 4 Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 14 8 Athletic Bilbao 20 14 6 2 6 -3

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.