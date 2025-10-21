UEFA - Champions League 2025-2026

Qarabag se mide ante Athletic Bilbao en el estadio la Catedral mañana a las 12:45 horas. El partido será supervisado por Igor Pajac.

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:07 am
Athletic Bilbao se enfrentará ante Qarabag por la fecha 3
Mañana desde las 12:45 horas, Athletic Bilbao recibirá a Qarabag en el estadio la Catedral, por la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Athletic Bilbao y Qarabag

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Borussia Dortmund.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag llega triunfante luego de ver caer a FC Copenhague con un marcador 2-0.

 

Igor Pajac es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Athletic Bilbao y Qarabag, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

