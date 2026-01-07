Italia - Serie A 2025-2026

Atalanta vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

La previa del choque de Atalanta ante Torino, a disputarse en el Gewiss Stadium el sábado 10 de enero desde las 15:45 horas.

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 09:33 am
Atalanta vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A
Atalanta recibirá a Torino, en el marco de la fecha 20 de la Serie A, el próximo sábado 10 de enero a partir de las 15:45 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Torino

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sacó un empate por en su visita a Bologna. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Udinese. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

 

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el octavo puesto con 25 puntos (6 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (6 PG - 5 PE - 7 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 39 17 13 0 4 23
2
Milan 38 17 11 5 1 15
3
Napoli 37 17 12 1 4 13
8
Atalanta 25 18 6 7 5 2
10
Torino 23 18 6 5 7 -8
DataFactory

 

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Horario Atalanta y Torino, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Últimas noticias

