Atalanta vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Atalanta recibirá a Torino, en el marco de la fecha 20 de la Serie A, el próximo sábado 10 de enero a partir de las 15:45 horas, en el Gewiss Stadium.
Así llegan Atalanta y Torino
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta sacó un empate por en su visita a Bologna. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Udinese. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-3.
El local se ubica en el octavo puesto con 25 puntos (6 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (6 PG - 5 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|39
|17
|13
|0
|4
|23
|2
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|3
|Napoli
|37
|17
|12
|1
|4
|13
|8
|Atalanta
|25
|18
|6
|7
|5
|2
|10
|Torino
|23
|18
|6
|5
|7
|-8
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Horario Atalanta y Torino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas