Atalanta vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Atalanta recibirá a Fiorentina, en el marco de la fecha 13 de la Serie A, el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 13:00 horas, en el Gewiss Stadium.
Así llegan Atalanta y Fiorentina
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Napoli. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Juventus. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 9 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Fiorentina con un marcador de 1-0.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (6 PE - 6 PP).
Matteo Marcenaro será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|27
|12
|9
|0
|3
|9
|2
|Milan
|25
|12
|7
|4
|1
|9
|3
|Napoli
|25
|12
|8
|1
|3
|8
|13
|Atalanta
|13
|12
|2
|7
|3
|0
|19
|Fiorentina
|6
|12
|0
|6
|6
|-9
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Atalanta y Fiorentina, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas