¡Volvió a nacer! Reconocido artista venezolano se salvó de morir en un accidente vehicular

El cantante venezolano Neutro Shorty sufrió un aparatoso accidente en el sector El Clavo del estado Miranda. Según informó el propio cantante a través de sus redes sociales, tanto él como su acompañante pudieron salir ilesos del siniestro.

También aprovechó la oportunidad para denunciar al conductor que habría ocasionado el accidente, porque una vez que ocurrió el incidente, se dio a la fuga.

Junto con los mensajes, el representante criollo del trap, publicó algunas imágenes donde se puede ver su vehículo a un costado de la carretera, con graves daños. También explicó que el accidente ocurrió porque el conductor de una gandola no lo dejó pasar en la vía, sino que, en su lugar, se abalanzó hacia él, haciéndolo volcarse.

“El tipo simplemente no me quiso dejar pasar, me tiró el camión y me sacó de la carretera, di dos vueltas”, fue parte de lo que declaró Neutro Shorty. Al mismo tiempo, dio las gracias a Dios por haberlo hecho actuar de la forma en que lo hizo “Hice lo que pude y gracias a Dios cogí duro el volante y estamos vivos”.

Por otro lado, el cantante no dejó de agradecer a las personas de la población de El Clavo, que se aproximaron hasta el lugar del siniestro para ayudar a las personas involucradas en el accidente.