Niño que se volvió viral en Brasil por apoyar a Boca Juniors podrá ver a su equipo en la final de la Copa Libertadores (+Video)

Benjamín, el niño fanático de Boca Juniors que se hizo viral por haber viajado a Brasil junto a su padre para alentar a su equipo en la final de la Copa Libertadores, podrá ver el partido gracias a la presentadora argentina Pampita Ardohain, quien lo contactó para comprarle las entradas.

El niño, dijo que cuando fue contactado por Pampita se puso a llorar de la emoción. "No lo podía creer", dijo Benjamín en una entrevista con un canal de televisión argentino. .

Benjamin se volvió viral luego de una entrevista con un periodista argentino en la que contó que su papá tuvo que vender su moto y él tuvo que empeñar su PlayStation para poder viajar a Brasil a alentar a Boca Juniors, pese a que no contaban con entradas para ver el partido.

“Rifamos mi play y la moto de mi papá. No tengo ni entradas, pero vine por esto que es una fiesta. Me quedé sin play y no me importa. ¡Mirá lo que es esto!. Primero viene Boca, Boca, Boca, familia, Argentina y el resto de las cosas”, dijo Benjamin.

Boca Juniors jugará la final de la Copa Libertadores ante el Fluminense el sábado 11 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.