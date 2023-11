Murió el padre más longevo de Gran Bretaña, quien tuvo su último hijo a los 78 años

El pasado lunes, murió el padre más longevo de Gran Bretaña a sus 91 años de edad. El sujeto identificado como Raymond Calvert estaba recluido en el Hospital Real de Preston y su velorio se llevó a cabo en el Crematorio de Skipton con la asistencia de familiares y amigos, quienes fueron sorprendidos por la inesperada y lamentable noticia reseñada por medios locales.

Calvert era comerciante de oficio. Además, su legado contempla a 7 hijos. El último, lo tuvo a sus 78 años junto a su pareja de nombre Charlotte, quien era 54 años menor que él y fue nombrado como Jamie Rain. En aquel entonces el medio inglés The Sun lo entrevistó para conocer sus impresiones sobre el nacimiento.

“Soy el hombre más afortunado del mundo. Me hace sentir muy orgulloso estar con ella. El bebé fue planeado y no usé viagra ni nada por el estilo. De hecho, nunca pensé que sería posible que a mi edad un hombre pudiera tener un hijo, pero él es un personajito muy hermoso. Me siento bendecido. Lo miro y pienso: ‘Se lo ve tan sano y es tan hermoso, cómo hice eso?’. Para un hombre mayor, es simplemente maravilloso”, explicó Calvert.

Finalmente, Charlotte Calvert y su hijo Jamie de tan sólo 12 años, viven en su residencia ubicada en la localidad de Colne del condado Lancashire.