La línea sucesora del trono y quiénes son los herederos de la monarquía española (+Detalles)

La monarquía española contempla la sucesión del trono sea por abdicaciones o por cumplimiento de la mayoría de edad del primogénito en representación del Rey. Además, tiene preferencia por la línea sanguínea directa, por encima de los familiares colaterales, de acuerdo a lo reseñado en el artículo 57 de la Constitución española.

En España se aplica la monarquía parlamentaria, es decir, el Rey funge como jefe de Estado y determina la organización política de la nación. Mientras que, el Parlamento determina regulaciones y medidas a ser cumplidas por su majestad.

En caso de ser eliminadas las líneas llamadas de Derecho, las Cortes Generales son las delegadas para establecer la sucesión de la Corona, dando respuesta los intereses nacionales y garantizado la estabilidad del país. Por ende, aquellos con derechos en la continuidad de la monarquía no pueden contraer nupcias, como parte de las directrices de las Cortes Generales y el Rey, si lo incumpliesen son excluidos ellos y sus descendientes.

Este martes 31 de octubre, Leonor de Borbón y Ortiz fue nombrada S.A.R. Princesa de Asturias y jefa de Estado, pues se trata de la primogénita de Rey Felipe VI y su consorte la Reina Letizia; en cumplimiento con la regulación española. Ahora, el legado de la monarquía está en sus manos, en un escenario tradicional llegaría a coronarse como Reina. Mientras que, si los Reyes hubiesen tenido un hijo varón (aunque no fuera primogénito) ostenta la corona inmediatamente.

Cabe destacar que, los varones tienen prevalencia sobre las mujeres para optar al trono. Sin embargo, esta normativa ha sido objeto de debate en retiradas oportunidades, más no ha sido modificada.