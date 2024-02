AMLO Vs. Youtube: El presidente de México asegura ser víctima de censura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a la plataforma Youtube, tras la censura de un video donde reflejaba el número de un corresponsal del New York Times. Además, solicitó a la filial en la nación abrir una investigación, para determinar si tiene nexos conservadores.

En este sentido, el audiovisual fue eliminado por violación de sus políticas de acoso, previo a publicar una versión editada, sin la información del periodista.

“Los dueños de YouTube, aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, éste estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador, entonces ellos pues están metidos, ¿no? Son del mismo grupo de Claudio X. González, (Jorge) Castañeda, hasta vi, ¿cómo se llamaba el vocero de Fox? Rubén Aguilar”, sentenció el mandatario durante su alocución este lunes.

Mientras que, el pasado jueves, el presidente mexicano leyó en voz alta una carta de periodistas del New York Times, quienes solicitaban comentarios sobre una investigación resguardada sobre el gobierno de los Estados Unidos que hacían referencia a sus aliados, quienes se reunieron con cárteles de droga y les sustrajeron millones de dólares, tras asumir el cargo en el año 2008.

Seguidamente, López Obrador leyó el número de teléfono del jefe de la oficina del New York Times en México. Luego, el organismo de protección de datos de México (INAI), inició una investigación sobre el hecho.

“Por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero, pues, según ellos, infringe las normas de la comunidad’’, manifestó AMLO.

Asimismo, el mandatario agregó: “Están en plena decadencia. La Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío”.

El New York Times emitió un comunicado donde catalogaba la práctica como “preocupante e inaceptable por parte de un líder”.

Finalmente, la divulgación de datos personales es un incidente significativo en México, considerado como uno de los países más peligrosos del mundo, especialmente para los periodistas mexicanos, quienes investigan bandas criminales y redes de narcotráfico.