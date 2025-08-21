Virales

Golpe mortal a las páginas piratas de fútbol: Detienen a esta importante figura

Un operativo internacional resultó en la detención exitosa del fundador de una de las plataformas ilegales más usadas 

Por Meridiano

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 01:44 pm
Las mejores ligas de fútbol del mundo se dan un respiro tras la caída de una importante figura en el mundo de la piratería. El hombre conocido como Shishi fue detenido en la localidad de Paraná, en Argentina. La detención se llevó a cabo tras una investigación judicial impulsada por ALIANZA y LaLiga.

El allanamiento a la casa del principal sospechoso terminó con la incautación de equipos de tecnología que confirman la la culpa de Shishi como el dueño y único encargado del funcionamiento de la página "Al Angulo TV". Esta plataforma ilegal no solo robaba contenido de fútbol, si no que también hurtaba material exclusivo de otros deportes, como Fórmula Uno.

 

La Liga y ALIANZA (Alianza Contra la Piratería Audiovisual) fueron parte fundamental para que la justicia argentina por fin diera con las pruebas y el paradero del creador de Al Angulo TV. Los oficiales de la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina en Paraná y de la DDI San Isidro de la Policía de Provincia de Buenos Aires fueron los encargados de la exitosa operación.

Al Angulo TV y Magis Tv (también desmantelada en tiempos recientes) eran las dos grandes referencias en lo que a contenido pirata se refiere, ambas plataformas operaban desde Argentina y fue en el mismo país sudamericano donde se ejecutó la orden para desmantelar y acabar con dominios que tenían azotados a las páginas por subscripción a nivel mundial.

