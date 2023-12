¡Tiembla la tierra! Nuevo movimiento telúrico estremece a este país de América Latina

Según información del Servicio Sismológico Nacional de México, un fuerte sismo se registró este jueves en el centro de ese país norteamericano. El epicentro habría sido a unos 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia en el estado de Puebla, en el centro del país.

El sismo ocurrió exactamente a las 14:03 hora local del pasado jueves y minutos más tarde el gobernador de la entidad, Sergio Salomón, informó que no se reportó ninguna víctima fatal por lo ocurrido ni tampoco daños materiales, según información que maneja hasta los momentos.

Salomón también aseguró que pese a que no se han registrado víctimas fatales, siguen en alerta, haciendo monitoreos y recorridos para comprobar que no haya afectaciones y hasta los momentos no se ha encontrado nada similar.

Según los medios locales, el terremoto se sintió durante al menos un minuto y se percibió en varios municipios de Puebla, además se sintió en Ciudad de México, donde incluso sonó la alarma sísmica.

El gobernador especificó que entre los municipios de Puebla en los que se sintió el sismo se encuentran: Esperanza, Guadalupe Victoria, Quimixtlán, Aljojuca, San Pedro Cholula y Xacayatlán de Bravo.