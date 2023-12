Ejecutivos de Netflix ganarán una millonaria cifra entre salarios y bonos durante el 2024

El pasado viernes, Netflix entregó un informe ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en el que detallaba los salarios y bonos devengados por lo codirectores ejecutivos de la plataforma de streaming, los cuales oscilaban los 6 y 31 millones respectivamente. Además, la compañía de entretenimiento ha decido eliminar el cobro en efectivo o en particiones de acciones.

En este sentido, Ted Sarandos y Greg Peters recibirán al menos 40 millones cada uno durante el próximo 2024. Mientras que, Reed Hastings, cofundador del servicio por suscripción, quien dimitió a su cargo recientemente percibirá 100.000 millones de dólares como parte del salario, bonificaciones y otras compensaciones económicas que ascienden al millón de dólares.



Asimismo, el director financiero Spencer Neumann, recibirá una suma de 15 millones en el 2024.

Netlfix se consolida como la tercera plataforma más visualizada a nivel mundial y logró un crecimiento de 10,8% en el tercer trimestre de 2023 pese al impacto de las huelgas de actores. También, en los últimos meses anunció la cancelación de varias producciones cinematográficas: Shadow and Blue, Glamourous, Agent Elvis, Fazar y Capitan Fall. Algunas series fueron renovadas y estarán disponibles en la programación habitual, tales como: One Piece (segunda temporada), Ginny & Georgia (tercera y cuarta temporada), The Lincoln Lawyer (tercera temporada), Heartstopper (tercera temporada), The Night Agent (tercera temporada), The Diplomat (segunda temporada), Fubar (segunda temporada), Sweet Magnolias (cuarta temporada) y Castellana Nocturne (segunda temporada).

Por último, el beneficio neto fue de 1.677 millones de dólares y obtuvo ingresos de hasta 8.542 millones lo que representa un aumento de 7,8% en comparación con período del tercer trimestre del 2022.