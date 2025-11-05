Walmart sorprende a todos con un cierre total, no venderá nada por 24 horas en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La cadena minorista Walmart confirmó que todas sus tiendas en Estados Unidos permanecerán cerradas por 24 horas en este mes de noviembre. Esta pausa operativa forma parte de una tradición anual que busca permitir que los empleados celebren el Día de Acción de Gracias junto a sus familias. La fecha elegida corresponde al jueves 27 de noviembre, día en el que no se podrán realizar compras en ninguna de sus sucursales del país.

Walmart adoptó esta política hace varios años y, desde entonces, ha decidido mantenerla como una muestra de respeto hacia sus trabajadores. El cierre general aplica tanto a las tiendas físicas como a los servicios de retiro en persona, la medida responde a la filosofía de la empresa de priorizar el bienestar familiar en un día tan significativo para la cultura estadounidense.

Qué ocurrirá con las compras en línea el día que Walmart esté cerrado

Aunque las tiendas estarán cerradas al público, la plataforma digital de Walmart continuará disponible, lo que permitirá que los clientes puedan realizar pedidos y apartar productos para ser retirados posteriormente. No obstante, las entregas y recogidas estarán suspendidas hasta el día siguiente, cuando se reanuden las operaciones normales en todo el país.

Una vez concluido el feriado, las tiendas volverán a abrir el viernes 28 de noviembre, día en que se celebrará el Black Friday, conocido por sus grandes rebajas. Walmart confirmó que ese día sus puertas se abrirán desde las 5:00 am hora local, ofreciendo descuentos especiales en productos electrónicos, ropa, juguetes y artículos para el hogar.

Foto: Día de Acción de Gracias

La empresa aconseja a sus consumidores planificar sus compras con antelación, especialmente quienes buscan ingredientes o productos para la cena de Acción de Gracias. También se sugiere aprovechar las ofertas en línea previas al Black Friday, con el fin de evitar aglomeraciones y largas filas durante la jornada posterior al cierre.