Walmart podría devolverte una gran cantidad de dinero, por esta razón

La famosa cadena de supermercados estadounidense, Walmart, podría reembolsarte hasta 500 dólares, tras una demanda colectiva que los acusa de vender productos a excesivo costo.

Dada la medida, los compradores podrían ser recompensados con significativas cantidades de dinero.

Cabe destacar que, la demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en octubre de 2022, por Vassilios Kukorinis, en Florida.

En este sentido, el demandante alegó que la cadena recurrió a prácticas engañosas para aumentar el peso de sus productos, solicitándole precios superiores a los compradores, obteniendo así mayores ganancias.

Además, etiquetaban de manera errada los pesos de los productos en ofertas, representando estafas para los compradores.

De acuerdo a los reportes de Top Class Actions, el pasado 27 de febrero, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio por 45 millones de dólares, tras un largo proceso penal.

Por su parte, Walmart, no ha emitido un comunicado al respecto. Sin embargo, tendrá que compensar a las personas afectadas, a fin de solventar la situación.

Cabe destacar que, Kukorinis no es el único beneficiario, pues se trata de una demanda colectiva. Entonces, los consumidores que hayan adquirido productos de peso y cítricos entre el 19 de octubre de 2018 y 19 de enero de 2024, pueden ser calificables para obtener la indemnización.

La medida incluye proteínas como la carne, pollo, cerdos y mariscos. También, contempla algunos cítricos vendidos en bolsas.

Aquellos usuarios que deseen validar la información para un posible reembolso, pueden visualizar las listas completas de descripciones y códigos de productos universales (UPC) que forman parte del acuerdo.

El reclamo debe efectuarse antes del 5 de junio. Mientras que, quienes tengan evidencia de compra, podrán recibir hasta 2% del costo total de los productos, siendo un máximo de 500 dólares por persona, según reseña el sitio web del acuerdo.

Cabe destacar que, aquellos que no posean los productos, obtendrán cantidades menores de dinero, dependiendo de la cantidad de artículos adquiridos, durante el periodo antes mencionado.

Por último, los pagos se realizarán por medios electrónicos como Venmo, Zelle, ACH o tarjeta MasterCard prepagada virtualmente, y quiénes lo deseen, pueden solicitar un cheque.