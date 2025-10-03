Registran gran incendio en la refinería de Chevron cerca de Los Ángeles (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La noche del jueves 2 de octubre se registró un gran incendio en Los Ángeles (California), específicamente en una refinería de Chevron. De inmediato, se desplegaron el equipo de bomberos para solventar la situación. En este sentido, los audiovisuales difundidos en las plataformas digitales evidenciaron la magnitud de las llamas.

Por su parte, los ciudadanos en las áreas adyacentes tomaron medidas preventivas gracias a las indicaciones de las autoridades incluyendo el cierre de puertas y ventanas, por la inadecuada calidad del aire y los residuos del humo. Hasta el momento, no hay amenaza pública y no se han ordenado evacuaciones.

Finalmente, The Angeles Time informó que fueron extinguidas las llamas alrededor de las 0340 GTM, justo una hora después de la explosión. Los residentes deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales en las próximas horas. Asimismo, las investigaciones están en marcha para determinar las causas del incendio y los implicados.

Noticia en desarrollo...