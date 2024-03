Seguro Social: ¿Qué beneficiarios recibirán hasta $4,873 dólares en marzo?

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció su cronograma de pagos para el mes de marzo, los beneficiarios recibirán un cheque de $4.873 que será entregado el próximo 20 de marzo. Es importante mencionar que no todos jubilados recibirán dicha cantidad, sólo los que cumplen con los requisitos necesarios.

En este sentido, el principal requisito incluye el pago de los impuestos correspondientes a la nómina de la Administración del Seguro Social. Esto, debido a que algunas compañías poseen un sistema fiscal diferente y no contribuyen de manera legal.

Por otra parte, aquellos que presentaron su solicitud a los 62 años, considerándose la edad mínima, percibirán hasta 30% menos de lo establecido.

Cabe destacar que la única alternativa para obtener los ingresos más altos, es formalizar la jubilación en edad plena, es decir, a los 67 años. Por ello, el próximo 20 de marzo los beneficiarios, cuya declaración de impuestos se aplicó durante 35 años y presentaron su declaración a los 70 años, logrando el máximo imponible, obtendrán cheques de hasta $4.873.

Mientras que las personas que no cumplen con los cumpleaños respectivos, será asignado el 27 de marzo, para los nacidos del 21 al 31. Además, si recibió beneficios justo antes del mes de mayo del año 1997, le corresponde el pago el 3 de abril.

En líneas generales, los cheques promedios son de $1.909 para todos los pagos del Seguro Social del mes de marzo.

Por último, quienes deseen realizar los cálculos respectivos pueden utilizar la herramienta de calculadora digital habilitada en el sitio web de la SSA.