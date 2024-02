Ganador del Mega Millions perdió 36 millones de dólares de forma insólita

El pasado fin de semana marcó un giro desafortunado para un residente de Florida, quien perdió una oportunidad de oro valorada en 36 millones de dólares. ¿Cómo? Al no presentarse a reclamar su premio del sorteo de agosto, el billete ganador del Mega Millions se volvió nulo, transformándose de un boleto codiciado a un mero trozo de papel sin valor monetario.

La Lotería de Florida confirmó que nadie se hizo presente antes de la fecha límite establecida, lo que convirtió al ganador potencial en un perdedor desafortunado. Michelle Griner, portavoz de la Lotería de Florida, afirmó que el billete adquirido en un Publix de Jacksonville ya no tiene validez, enfatizando que el tiempo para reclamar el premio expiró tras los 180 días de plazo.

Los números afortunados del boleto perdido eran 18-39-42-57-63, con una Mega Ball de 7 y un multiplicador de 3x. Este incidente marca el único premio mayor de Mega Millions no reclamado en el transcurso del año anterior, según datos proporcionados por el sitio web de la lotería.

Aunque la pérdida de premios no reclamados es una rareza, algunos casos notorios han llamado la atención en el pasado. En California, una mujer lavó accidentalmente un boleto valorado en 26 millones de dólares junto con su ropa, mientras que en Georgia, un boleto de Powerball con un valor de 77 millones de dólares nunca fue reclamado.

Sin embargo, hay un destello de esperanza en esta historia desafortunada. De acuerdo con la ley estatal de Florida, el 80% de los fondos de premios no reclamados se destinarán a la educación, mientras que el resto se retendrá para futuros premios acumulados. Esta medida, aunque no consuela al desafortunado ganador ausente, al menos garantiza que el dinero perdido no se desperdicie y beneficie a la comunidad en general.