Ecuador: Varios heridos en Guayaquil por un carro bomba

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este martes 14 de octubre un carro explotó cerca del centro comercial Mall del Sol, ubicado al norte de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Según el primer reporte de las autoridades, el hecho dejó a varias personas heridas y al menos a un fallecido.

El informe policial detalló que un taxista que trabajaba en la zona falleció a causa de la explosión que ocurrió a las 18:30 hora local. Los ciudadanos en las redes sociales subieron videos del momento del suceso, en el que también resultaron dos personas heridas y varios daños materiales por la onda expansiva.

Los medios locales reseñaron que por precaución fueron evacuados todos los edificios de la zona. Mientras tanto la policía realiza una inspección exhaustiva en la zona y a todos los carros estacionados en las inmediaciones.

Segunda explosión en un mes

Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre detonaron otro automóvil en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.

Además, el pasado 9 de octubre la Policía desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.