NCAA: ¡Nuevo equipo! La estrella latina Alberto Mendoza cambia de universidad

Alberto Mendoza no perdió tiempo. Tras celebrar la victoria de los Hoosiers en el College Football Playoff (CFP), el mariscal de campo entró oficialmente al NCAA Transfer Portal y ya ha firmado con Georgia Tech.

Aunque Mendoza desempeñó un papel secundario esta temporada detrás de su hermano, el ganador del Trofeo Heisman Fernando Mendoza, su potencial es innegable. Durante su tiempo limitado en el campo en 2025, Alberto mostró gran eficiencia completando 18 de 24 pases para 286 yardas y cinco touchdowns, además de aportar 190 yardas y una anotación por la vía terrestre.

¿Por qué Georgia Tech?

El equipo dirigido por Brent Key buscaba urgentemente talento y profundidad en la posición de quarterback tras las salidas de Haynes King y Aaron Philo. Mendoza llega a Atlanta con tres años de elegibilidad restante y la oportunidad clara de competir por el puesto titular en la primavera.

Su estilo de juego encaja con la ofensiva de los Yellow Jackets, que valora la movilidad y la toma de decisiones rápida. Además, su llegada supone un refuerzo anímico para un programa que busca dar el siguiente paso en la ACC tras un inicio prometedor de 8-0 en la temporada anterior que terminó con altibajos.

El futuro de Indiana tras la salida de los Mendoza

Con Alberto rumbo a Georgia Tech y Fernando Mendoza proyectado como una de las primeras selecciones del Draft de la NFL, la era de los hermanos Mendoza en Bloomington llega a su fin. Sin embargo, el coach Curt Cignetti ya ha movido sus piezas, asegurando al veterano Josh Hoover (transferido de TCU) para mantener el nivel competitivo de los actuales campeones.