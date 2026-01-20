¡Histórico! Indiana Hoosiers rompe una sequía de 125 años y se corona Campeón Nacional por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

En una noche que quedará grabada en los libros de oro del deporte estadounidense, los Indiana Hoosiers han alcanzado la gloria máxima. Tras más de un siglo de espera y superando una historia marcada por las dificultades, el equipo de Bloomington derrotó 27-21 a los Miami Hurricanes en el Hard Rock Stadium, alzando su primer título nacional de la NCAA y completando una temporada perfecta de 16-0.

El fin de una era y el inicio de una dinastía

Desde la fundación de su programa de fútbol americano hace más de 125 años (1899), Indiana nunca había saboreado las mieles de un campeonato nacional. De ser considerado históricamente uno de los programas con más derrotas en la División I, solo dos temporadas necesitó el entrenador Curt Cignetti para lograr una transformación que muchos califican como "el milagro de Bloomington".

Fernando Mendoza: El héroe del campeonato

El mariscal de campo y actual ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, fue la pieza central de esta hazaña. A pesar de la presión defensiva de Miami, Mendoza demostró por qué es el mejor jugador del país con una jugada que ya es icónica: un acarreo de touchdown de 12 yardas en una cuarta oportunidad durante el último cuarto, lanzándose por los aires para asegurar la ventaja defin