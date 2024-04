¿Cuántos millones de dólares ganará Jaime Munguía contra el Canelo Álvarez?

Jaime Munguía y Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentarán este sábado 4 de mayo, en una de las peleas más esperadas de este año.

Ambos mexicanos se medirán en Las Vegas. Además, se espera que Jaime Munguía reciba la bolsa más grande de su carrera.

Aunque se desconoce la cifra exacta, Munguía comentó que es la mayor en su corta carrera.

Obviamente, sin duda, es la mejor bolsa, pero gracias a Dios lo he hecho muy bien y no me sorprende, no me impresiona", dijo Munguía a través de Marca. "Lo que me importa es ir, dar una buena pelea y ganar, porque lo que viene va a ser mucho mejor".

Munguia ganó alrededor de $2 millones contra Jimmy Kelly en 2022. Contra Gabe Rosado en 2021, se llevó a casa $1,150,000

Por su parte, Canelo Álvarez recibirá $35 millones de dólares, de acuerdo a múltiples reportes. Es conocido que el boxeador mexicano siempre recibe grandes bolsas en cada una de sus peleas.

Jaime Munguía está confiado en dar buena pelea

Munguía viene confiado en dar una sorpresa ante su compatriota y afirmó que apenas está alcanzando su mejor momento.

“Estamos listos para esta etapa. Estamos listos para todo y vamos a tener una gran pelea esa noche. Tenemos mucha confianza”, dijo Munguía. “Este es sólo el comienzo de la mejor parte de mi carrera. He hecho mucho en mi carrera hasta ahora, pero creo que ahora estoy alcanzando mi punto máximo”.