¡Desplazado! Oblique Seville supera a Noah Lyles en los 100 metros (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles pasado, un nuevo referente de la velocidad brilló y dejó en alto el nombre de Jamaica. Tal es el caso del atleta Oblique Seville, quien conquistó la prueba de 100 metros planos en la Liga de Diamante de Atletismo, efectuada en Lausana, Suiza.

Cabe destacar que Seville, de apenas 24 años, terminó la carrera en 9.87 segundos (apenas una milésima más que su mejor crono de 9.86 en Londres).

Por su parte, el estadounidense y referente de esta disciplina, Noah Lyles, quedó en la segunda posición con tiempo de 10.02, misma marca que el jamaiquino Ackeem Blake, que completó el podio.

Nuevos reyes de los 100 metros

Luego de esta prueba, la principal incógnita es si Lyles podrá revalidar su título en el Mundial de Atletismo que se efectuará en Tokio (Japón) entre el 13 y 21 de septiembre de este año.

De hecho, el norteamericano no solo conquistó la medalla de oro en la pasada edición de Budapest 2023 en los 100 metros, sino también en los 200 y en los 4x100m (relevo). Incluso, fue campeón olímpico en los 100 metros de París 2024.

Sin embargo, en lo que va de 2025, el estadounidense no ha podido ganar ninguna de las carreras de 100 metros. En su lugar, han sido los jamaicanos Kishane Thompson (Silesia) y Seville (Londres y Lausana) los que han conquistado las últimas reuniones de la Liga de Diamante.

El único coterráneo de Lyles que conquistó alguno de estos meetings, fue Trayvon Bromell en Roma (con tiempo de 9.84). Pero la mejor marca del año la mostró Thompson (9.75 en Kingston).