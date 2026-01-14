Experimentado látigo venezolano consigue su primera victoria de 2026

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de ocho competencias realizada este miércoles 14 de enero en el hipódromo de Mahoning Valley, el jockey venezolano Agustín Bracho logró su primer éxito del año durante la segunda prueba del programa, haciendo dupla con su familiar, el entrenador José Bracho Jr.

Primera victoria del año para Agustín Bracho

En la segunda carrera de la tarde, un Claiming de $13,000 destinado a yeguas de tres o más años en distancia de 1,100 metros, la victoria correspondió a la O Shaughesey. Agustín y José Jr. consolidaron una efectiva alianza familiar venezolana para visitar el círculo de ganadores..

O Shaughesey es una yegua de seis años nacida el 22 de abril de 2020, hija del semental Good Samaritan en Live to Dance por Emcee. Con este triunfo, la corredora inicia el 2026 con éxito, alcanzando en total 9 victorias en 42 presentaciones y elevando su producción de por vida a $184,803.

El tiempo oficial de la competencia fue de 1:06.1 para los 1,100 metros. Dicho triunfo generó un dividendo de $4.40 a Ganador, $2.80 al Place y $2.40 al Show. Para Bracho, esta representó su única monta de la jornada y su quinta actuación en lo que va del año, logrando el referido primer éxito de la temporada.