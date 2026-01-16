Bombazo del “Tendón” Pérez este viernes en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se cumplió una programación de nueve carreras como parte del Championship Meet, donde el jockey venezolano Edgar “tendón” Pérez se quedó con una de las carreras de la jornada, y generó uno de los mejores dividendos de la tarde.

En la sexta carrera de la jornada de este viernes, se corrió un claiming de $24.500 para ejemplares de cuatro años y más años, en distancia de 1.000 metros, donde la victoria la logró el ejemplar Feeling Macho, del entrenador Santiago Medina y montado por Edgar Pérez.

Los parciales de la carrera fueron de 21.85 en los primeros 400 metros, la media milla en 44.32 y cerró en 56.58 el tiempo oficial. Feeling Macho es un producto de cuatro años, nacido del semental, Mucho Macho Man en Missunitednations, por Peace Rules, el inicia el año con triunfo y es su tercer triunfo en siete carreras que ha competido.

Para Pérez es su primer lauro del 2026 luego de 13 montas que ha cumplido en naciente año, y el año pasado logró 46 victorias en 559 compromisos de montas y que acumula 1.127 triunfos en su carrera en Estados Unidos desde el 2007.

Pérez tiene para la jornada del sábado cuatro compromisos de montas, donde una de ellas será en el Sunshine Sprint Stakes, con el ejemplar Big Paradise, de la entrenadora Laura Cazares.