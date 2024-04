Jugador del Barcelona revela las amenazas de muerte a su familia tras eliminación en Champions

Joao Cancelo quedó retratado con un error ante el PSG tras cometer un penal que le dio la ventaja en los pies de Kylian Mbappé. Tras el error, miles de aficionados enviaron comentarios agresivos incluso amenazas de muerte.

El portugués señaló que recibió comentarios en sus redes sociales de aficionados que deseaban la muerte de su hija que está por nacer.

"A mí me dijeron de todo. Hay comentarios en Instagram que le desean la muerte a mi hija que está por nacer. Eso no me lo dicen a la cara, seguro, porque vamos a tener problemas, pero en comentarios dicen lo que sea", comentó en entrevista con ESPN.

Cancelo expresó que prefiere que lo critiquen como jugador, pero amenazar a la familia es algo muy delicado.

"Está claro que el mundo actual es cruel. Desear la muerte de un bebé es una cosa muy grave. Que me critiquen como jugador como hizo Ferdinand, me gustará o no, pero que hablen mal de mi familia...Que hablen mal de mí como jugador, pero no como persona".

Joao Cancelo afirma que una victoria ante el Real Madrid levantaría el ánimo

El carrilero portugués Joao Cancelo, jugador del Barcelona, aseguró que su equipo tiene que "levantarse" de la derrota sufrida ante el PSG en la Champions y que si los azulgrana ganan el domingo "no hay mejor respuesta" que pueden dar.

"Creo que va a ser un partido muy importante, pero el palo que nos pegó el partido contra el PSG nos dejó abajo. Hay que levantarse, mantenernos positivos y si ganamos el domingo no hay mayor respuesta que podemos dar", indicó en declaraciones ofrecidas por el club azulgrana.