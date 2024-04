Champions League: ¿A Guardiola le molesta el Santiago Bernabéu con el techo cerrado?

En la previa del partido entre Real Madrid y Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions League, Pep Guardiola, habló en medio de una entrevista sobre lo que significa para él y su equipo jugar en el Santiago Bernabéu, que le esperará con el techo cerrado.

Guardiola y su Manchester City ya han visitado la casa del Real Madrid en años anteriores, pero está será la primera que jueguen en el Santiago Bernabéu con su remodelación al 100% y con la novedosa cubierta cerrada para el importante partido. El estratega de los ingleses no le dio mucha importancia al tema.

Guardiola y el Bernabéu

Entre los técnicos más destacados de toda Europa, Guardiola es el que tiene mejores números contra el Real Madrid, incluso en su estadio; El catalán es, después de Messi, el enemigo número uno de una afición madridista que sueña con derrotarlo, como ocurrió hace dos años.

Lo cierto, es que, como dice el propio entrenador español, en Europa no hay estadios con techos cubiertos, por lo que no deja de ser una novedad para él y sus jugadores desenvolverse en una estadio que no se parece a ningún otro en la élite del fútbol europeo. Guardiola lo tiene claro: "Tengo ganas de verlo".

Sin problemas con el techo

Las normativas de la UEFA no se oponen a la utilización de una cubierta cerrada, siempre y cuando no se abra o se cierre durante el momentos que los jugadores jueguen sobre el terreno de juego, es decir, el Real Madrid puede jugar con el techo abierto durante la primera mitad y abrirlo para la segunda parte sin ningún problema aparente.