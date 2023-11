Tras la derrota ante Honduras, ¿Qué necesita México para clasificar a la Copa América 2024? (+Detalles)

El pasado viernes 17 de noviembre, la Selección absoluta de México volvió a ver acción de manera oficial desde el pasado 16 de julio, día en el que disputó la final de la pasada Copa Oro, la cual se coronó campeón. La delegación norteamericana se enfrentaba a su similar de Honduras por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en un partido de suma importancia para la continuidad en la competición y su clasificación a la próxima Copa América 2024.

Los dirigidos por Jaime Lozano visitaron a la “H” en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, recinto que albergó el primer encuentro entre ambas delegaciones por los cuartos de final de la Liga de Naciones. Sin embargo, los actuales campeones de la Copa Oro recibieron un fuerte golpe, puesto que gracias a los goles de Anthony Lozano y Bryan Róchez, el combinado de Honduras superó 2-0 a su similar de México.

Asimismo, la derrota del pasado viernes fue la segunda derrota de la selección mexicana bajo el mando de Lozano, la primera de ellas fue contra Catar en el último partido de la fase de grupos de la pasada edición de la Copa Oro, competición que terminó alzando asegurando su puesto como director técnico de la selección mexicana.

No obstante, Lozano se encuentra ante las cuerdas ante la posibilidad de no clasificar a la próxima Copa América 2024, la cual se disputará en los Estados Unidos y contará con seis selecciones de la Concacaf, las cuales asegurarán su lugar bajo la actual Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica y el Caribe.

¿Qué necesita México para clasificar a la Copa América?

De acuerdo a las reglas de la Concacaf, la clasificación a la Copa América 2024 será a través de la Nations League 2023-2024. Los cuatro países que clasifiquen a la ronda de las semifinales asegurarán su cupo directo a la fase de grupos de la venidera edición de la Copa América. Mientras que los cuatro países que caigan en los cuartos de final se enfrentarán entre sí para determinar los últimos dos cupos para la primera ronda de la competición.

De esta manera, la primera posibilidad para la Selección Mexicana es remontar la eliminatoria ante Honduras el próximo martes 21 de noviembre en el Estadio Azteca. No obstante, los dirigidos por Jaime Lozano no deberán recibir un gol, puesto que se aplicará la regla de gol de visitante, por lo que la delegación norteamericana deberá anotar cuatro para poder avanzar a la siguiente ronda.

En cambio, si el equipo de Jaime Lozano queda eliminado, deberá jugar un repechaje estilo "Play-In" con los otros tres que queden fuera en cuartos de final. Vale recordar que los otros cruces son Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, Costa Rica vs. Panamá y Jamaica vs. Canadá.

Ese Play-In se jugará en marzo de 2024 y será en un único partido a todo o nada: los dos ganadores de cada cruce se clasificarán a la Copa América.