Mexicano Santi Giménez llama la atención de este importante club de la Premier League

Santiago Giménez arrancó su segunda campaña con el Feyenoord con la duda de si podía llegar al menos hasta el próximo mercado de verano, teniendo en cuenta su gran temporada pasada, pero estos primeros dos meses de acción ha despertado el interés de grandes clubes que buscan hacerse con sus servicios en el venidero mercado de invierno.

Según informa el reconocido periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, el Tottenham ya lleva un tiempo siguiendo muy de cerca las actuaciones de Giménez en Holanda, y ahora ya es el segundo equipo de la Premier League que sueña con el mexicano, pues el Chelsea tendría preparada una oferta de 45 millones de euros para ofrecer al equipo neerlandés.

"También es importante decir que el Tottenham sigue a Giménez, conoce tan bien al jugador que enviarán scouts para seguir viendo al muchacho, entonces veremos que pasa porque es un jugador importante e interesante en el mercado para 2024".

"He oído en este momento que el Chelsea está centrado en diferentes nombres, por lo que Santi Giménez ahora no es su prioridad. Conoce muy bien la situación de Santi que podría estar en los 45 millones de euros en enero, pero no hay nada en concreto", así publicó Romano en sus redes sociales.