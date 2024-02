Esto dijo el técnico del Feyenoord sobre Santiago Giménez y el enfrentamiento ante la Roma

El delantero mexicano Santiago Giménez podría perderse el encuentro de su equipo en la UEFA Europa League de este jueves. Así lo dio a conocer el entrenador del conjunto holandés, Arne Slot, quien precisó las pruebas médicas tendrán la palabra final.

“Santi se encuentra hoy en las últimas pruebas. Tienen que mostrar cómo va su recuperación y a partir de ahí decidiremos si está preparado para jugar (…) Luego sólo tenemos que ver si puede ser titular (...) Sabemos cuántos partidos ha jugado. La temporada no termina mañana. Todavía es una temporada larga”, afirmó el técnico del Feyenoord.

El delantero se perdió el encuentro contra el Sparta Rotterdam en la Eredivisie por una sobrecarga muscular. Giménez, que ha recibido algunas críticas por su desempeño en los últimos partidos, no ha tenido el mejor inicio de año, pues apenas suma un gol en ocho encuentros disputados en este 2024.

El mexicano suma hasta el momento 19 goles en la Eredivisie, sin embargo, acumula cinco compromisos sin marcar. Pese a esta situación Santi Giménez es uno de los goleadores del campeonato holandés y se encuentra peleando para concluir como campeón de goleo.

Los de Rotterdam buscan revancha luego de la eliminación en cuartos de final el año pasado a manos del club italiano, dirigido en aquel entonces por José Mourinho.

“No quiero hablar de venganza, pero quiero ganar. Con el nuevo entrenador Roma no espero que cambien demasiado en su once inicial. Vi el partido contra el Inter, no creo que haya muchas diferencias. De Rossi es un entrenador que exige lo máximo de sus jugadores”, sentenció.