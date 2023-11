Esta leyenda del fútbol pide que Las Vegas sea sede del Mundial 2026

FIFA eligió para albergar la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos las ciudades de Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle. Sorpresivamente Las Vegas no fue tomada en cuenta por el órgano rector a pesar del gran trabajo de la ciudad durante la F1.

Aún así, el propietario del Inter de Miami, David Beckham, espera que la ciudad de Las Vegas albergue al menos un partido durante el Mundial del 2026.

“Siempre es emocionante un año de Copa del Mundo, pero creo que ahora será un momento especial que venga a Estados Unidos, más ahora que soy parte de un equipo de la MLS. Obviamente, Las Vegas debería ser sede de uno de los juegos, quién sabe... Pero si lo hace, entonces creo que será espectacular” expresó Beckham.

Beckham estuvo presente en el Gran Premio de Las Vegas que se celebró este domingo por la madrugada y notó que la organización fue de primer nivel. “Ser anfitriones de un gran evento, creo que es algo especial. Una carrera por la noche es emocionante y creo que han hecho un gran trabajo. Soy un gran fanático de la Fórmula 1, así que es algo increíble poder estar aquí” dijo Beckham antes de la carrera.

Las Vegas ya fue sede de la final de la Copa Oro en el 2021 y de la Concacaf Nations League en el 2023. Además, será la sede del Super Bowl LVIII.