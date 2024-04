Barcelona: ¿Seguirán los cinco "niños de Xavi" aunque el entrenador se vaya?

Se acerca el final de temporada del fútbol europeo y con ello la casi segura despedida de Xavi Hernández del banquillo del FC Barcelona. El entrenador parece totalmente decidido a cambiar de aires, pese a que en el club de sus amores todavía tienen esperanzas de que el sea quien comande el joven proyecto culé.

Si algo se puede destacar de Xavi por encima de todo, es su firme apuesta por los chicos de la cantera. Cuando Xavi llegó al banquillo culé solo Gavi era el único canterano consolidado "de la nueva camada". El entrenador le ha dado protagonismo a cinco jugadores que ahora mismo deben pelear por quedarse con el lugar en el primer equipo para el futuro, sea con el actual "mister" o con otro entrenador.

Los preferidos de Xavi

Alejandro Balde, Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí y Marc Guiu son los jugadores procedentes de la cantera por los que el actual cuerpo técnico apostó más fuerte desde su llegada; Lo cierto es que todos han mostrado un rendimiento notable, incluso Guiu, un delantero centro de 18 años que, aunque es el que menos minutos ha jugado, registra dos goles importantes.

Otro canterano que se podría agregar perfectamente a la lista de "niños de Xavi" es el lateral derecho Héctor Fort, este tampoco ha visto demasiados minutos pero ha mostrado un gran nivel de juego en partido contra rivales de alto nivel como el Atlético de Madrid y el Athletic Bilbao.

Futuro abierto

Todos los jugadores citados se quedarían en el primer equipo en caso de que Xavi continúe la próximo campaña, pero no esta garantizado que con otro entrenador ocurra lo mismo, pues no sería la primera vez que con la llegada de un nuevo estratega se pierde la fe en jugadores prometedores que no convencen al nuevo entrenador, por alguna u otra razón.

Hasta el momento ningún canterano ha dado indicios de querer salir del club, sin embargo, es muy posible que más de uno vea con buenos ojos una cesión en algún equipo de primera división para ganar minutos y experiencia en la elite mientras llega su gran oportunidad de titular. Jugadores que podrían salir cedidos en verano: Marc Guiu y Hector Fort.