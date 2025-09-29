Lewis Hamilton llora la muerte de un ser querido: “Murió en mis brazos”

Suscríbete a nuestros canales

Lewis Hamilton, piloto icónico de Fórmula 1, compartió este 29 de septiembre de 2025, un emotivo mensaje anunciando la muerte de su perro Roscoe.

En su publicación de Instagram, el británico confesó que tuvo que tomar “la decisión más difícil de su vida” tras cuatro días de lucha con soporte vital. El bulldog, que tenía 12 años, murió el 28 de septiembre por la noche, en los brazos de su dueño.

La noticia se viralizó rápidamente. En pocas horas, la publicación superó los cinco millones de “Me gusta” y generó miles de comentarios de seguidores, colegas y equipos, entre ellos la Scuderia Ferrari y la Fórmula 1, quienes también rindieron homenaje al can.

El perro de Lewis Hamilton era una celebridad

Roscoe no era simplemente el perro de Hamilton, también era una celebridad por sí mismo. Con una cuenta propia en Instagram bajo el usuario @roscoelovescoco, acumulaba 1,4 millones de seguidores.

En su perfil se describía como un bulldog vegano, amante de viajar, jugar con la pelota e incluso “llamar la atención de las chicas”, según su biografía. Además, el perro llegó a trabajar como modelo.

Según medios británicos, Roscoe estaba registrado con una agencia que le generaba ingresos de hasta 700 dólares al día, participando en sesiones fotográficas y eventos. Su presencia era constante en los circuitos y entrenamientos.

El triste desenlace de la mascota

Hace apenas días, el británico informó públicamente que Roscoe había sido hospitalizado por neumonía. Durante el ingreso, el corazón del perro se detuvo y cayó en coma. A pesar del esfuerzo del equipo veterinario, el animal no pudo recuperarse.

Hamilton tomó entonces la desgarradora decisión de “dormirlo” con dignidad, en un intento por aliviar su sufrimiento. “Nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro”, escribió en Instagram.

En su mensaje, el piloto describe cómo Roscoe “nunca dejó de luchar”, y expresa gratitud por cada momento compartido. Reconoce que jamás se había enfrentado a algo tan doloroso como despedir a una mascota que ha sido parte diaria de su vida, pese a que ya había perdido a Coco.

“Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciar y sentir. Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre en mis brazos”, concluyó su emotivo mensaje junto a imágenes acompañado del bulldog.