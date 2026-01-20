Hijo de Ricky Martin llora la muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

Valentin, hijo de Ricky Martin ha sido abierto en redes sociales para compartir las facetas de su vida como el baile, viajes y momentos familiares, pero para esta ocasión fue más allá al mostrar una dolorosa pérdida.

Hace dos días el jovencito de 17 años, hizo público la nostalgia que siente por la muerte de su mascota, una linda perrita que lo acompañó gran parte de su vida. A pesar que la pérdida sucedió hace cinco años, Valentin la recuerda con cariño.

Todos sus seguidores han quedado conmovidos por el video posteado en su cuenta de Instagram, en el cual recopiló sus mejores momentos para despedir una vez más a Yuki. "Nunca te olvidaremos", escribió.

"Honestamente, no puedo creer que hayan pasado cinco años desde que perdimos a Yuki", agregó con unas imágenes de la peludita junto a sus cenizas.

Talento en la sangre

No cabe duda que el adolescente es digno hijo de Ricky Martin, en múltiples ocasiones ha mostrado su talento y pasión por el baile a través de videos que ha generado elogios por parte de los fans de su padre.

Incluso, el intérprete de “Una mordidita” ha sido protagonista junto él, mostrando su destreza. Cabe destacar que los cuatro hijos del artista crecieron rodeado de música y en medio de las giras.