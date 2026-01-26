Falleció Gabriel Garzón, icónica voz de Topo Gigio

Suscríbete a nuestros canales

El actor de doblaje Gabriel Garzón murió a los 57 años, conocido por prestar su voz a la emblemática marioneta Topo Gigio. El hecho se registró el domingo 25 de enero por causas que se desconocen hasta ahora.

Jorge Falcón, comediante y amigo cercano a Garzón dio a conocer la lamentable noticia a través de redes sociales, donde se refirió al actor como un "gran artista", en una publicación que acompañó con una fotografía de los dos.

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz querido amigo”, escribió en la descripción.

Problemas de salud de Gabriel Garzón

En diciembre de 2025, familiares y amigos de Gabriel Garzón acudieron a la buena voluntad de las personas para solicitar donantes de sangres para el mexicano, quien se encontraba hospitalizado en un centro médico desde hace semanas. Sin embargo, no se informó qué presentaba el actor.

Por su parte, durante 2016 debido a un accidente que le originó problemas médicos le fue amputada la pierna izquierda.

La voz indiscutible de Topo Gigio

Gabriel Ernesto Garzón Lozano es reconocido en el espectáculo por ser titiritero, locutor, comediante y productor de televisión, que saltó a la fama cuando en los años 90 comenzó a dar voz a Topo Gigio, convirtiéndose en uno de los personajes más memorables.

Además, trabajó en programas infantiles como ‘Una sonrisa con Cepillín' y 'La casa de la risa'.