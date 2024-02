MLB: ¿Vuelve al nivel estelar en 2024? Starling Marte confiesa el porqué de su deficiente temporada 2023

Lesiones, cirugías y problemas severos de migrañas fueron algunos de los inconvenientes que debió enfrentar Starling Marte a lo largo de su última temporada de las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York. Apenas pudo encarar un total de 86 compromisos y su rendimiento individual a la ofensiva estuvo muy por debajo de lo que había mostrado en años anteriores.

Sus dificultades físicas comenzaron a hacerse ver desde el inicio de 2023, pues no pudo, si quiera, uniformarse con la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol por estar recuperándose de una cirugía en la ingle.

No obstante, este martes los fanáticos del conjunto de la Gran Manzana recibieron buenas nuevas por parte del patrullero quisqueyano, quien confirmó que se sentía al cien por ciento para encarar la venidera justa.

“Creo que este año va a ser bueno para nosotros, ya que me siento saludable y ellos saben lo que puedo ver cuando estoy saludable […] Cuando uno está en el terreno, quiere dar todo, el juego fuerte es lo que sé hacer desde que empecé a jugar y eso es lo que hago en el terreno”, dijo Marte a ESPN.

De igual manera, el pelotero de 35 años subrayó que el estado de su pierna estaba prácticamente perfecta y que sus médicos estaban monitoreando en todo momento sus migrañas. “Quisiera poder decir que sí [que está recuperado de las migrañas], porque es algo ya que el doctor me dijo que es natural en mí", dijo. "Tengo demasiado tiempo que me da, pero la pierna, gracias a Dios, estoy bien, no me molesta. Como viste, yo estuve jugando en el Escogido, corriendo duro, robando bases y puedo decir que estoy bien”.

A pesar de su avanzada edad, Marte enfatizó que su intención era volver a ser el mismo que en años pasados, siendo capaz de robar bases y ser agresivo en el plato para poder ayudar a su equipo a conseguir la mayor cantidad de victorias. En algún punto de su carrera, el nacido en Santo Domingo, República Dominicana, llegó a ser de los mejores jugadores en su posición; ganando Guantes de Oro en 2015 y 2016 y participando en el All-Star en 2016 y 2022.

Foto: ESPN