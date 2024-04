MLB: ¿Se va? Vladimir Guerrero Jr. habla sobre su extensión con Azulejos de Toronto (+Video)

El 2024 es el último año de contrato de Vladimir Guerrero Jr. con los Azulejos de Toronto y, por los momentos, el jugador no ha recibido oferta ninguna por parte de la organización para continuar por los años próximos. Antes de iniciar la presente justa, el inicialista confesó que quería pertenecer al club de la hoja de maple hasta el final de su carrera, sin embargo, no era algo que dependía de él, pues si no le llegaba una propuesta no le sería posible continuar.

En una entrevista para Tu Sabor Deportivo este domingo, "Vladdy" volvió a hablar sobre ese tema y enfatizó que estaba ansioso de recibir un ofrecimiento contractual por parte de la franquicia de Toronto.

"Como dicen mis compañeros, a nosotros nos pagan por jugar pelota. Los negocios se los dejamos a los abogados", dijo Guerrero Jr. "Ahora mismo estamos enfocados día tras día".

La superestrella de 25 años tuvo un discreto 2023 considerando las habilidades individuales sobresalientes que exhibió en las zafras 2021 y 2022. No obstante, para la campaña 2024 espera recuperar ese nivel estelar para poder optar por un acuerdo multianual que conste de una buena suma millonaria de dólares.

"Como quieran van a tener que pagarme. Tarde o temprano tendrán que pagarme. Sea este equipo o sea otro equipo", enfatizó el hijo del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero Sr.

El inicio de la actual fase regular no ha sido el mejor para él. En sus 10 primeros encuentros registra apenas seis imparables, dos jonrones, la misma cantidad de traídas al plato y tres carreras anotadas con un promedio de bateo de .176, OBP de .333 y .686 de OPS.