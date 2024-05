MLB: Estudios revelaron que lesiones de lanzadores son más frecuentes a inicios de temporada

La MLB ha revelado que las lesiones de lanzadores son más propensas a suceder durante el entrenamiento de primavera y al inicio de la temporada regular. Este patrón, que ha sido una constante en los últimos años, pone en relieve la importancia de las estrategias de prevención y manejo de lesiones para los equipos.

Según los datos presentados por la MLB, hay una tendencia creciente de lesiones que comienza en el entrenamiento de primavera y se extiende hasta las primeras etapas de la temporada. A pesar de las especulaciones, la liga ha descartado que el reloj de lanzamientos, implementado el año pasado y ajustado esta temporada, esté vinculado con el aumento de lesiones.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, destacó que este fenómeno no es una anomalía, sino un problema que ha persistido durante varios años. "Desde 2014 hemos visto esta tendencia al alza", dijo Manfred. "Parecía que iba en otra dirección el año pasado. No sabemos qué significa eso, si continuará o no. En términos de la lente, el principio de la temporada no fue una aberración".

La pandemia de codos

Entre los lanzadores afectados por lesiones en el codo este año se encuentran Shane Bieber de Cleveland, Spencer Strider de Atlanta, Lucas Giolito de Boston, Jonathan Loáisiga de los Yankees de Nueva York y Eury Pérez de Miami. La MLB no ha hecho públicos los datos específicos.

Un estudio realizado por Johns Hopkins, que aún no ha sido publicado, ha entrevistado a más de 200 jugadores y médicos. El temor a las lesiones de lanzadores llevó a algunos clubes a bloquear la participación de sus jugadores en el Clásico Mundial de Beisbol en marzo de 2023, y podría convertirse en un tema de discusión para permitir la participación de grandes ligas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Manfred también mencionó que el comité de competición de la MLB no ha formulado ninguna propuesta sobre la posible reducción del número máximo de lanzadores en la lista activa de 26 jugadores de 13 a 12. Este cambio es defendido por algunos que creen que llevaría a salidas más largas por parte de los abridores.