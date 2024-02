MLB: Este jugador prefirió a los Dodgers ante que a los Yankees

El jugador de cuadro y jardinero Kiké Hernández, campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, reveló en una entrevista que había firmado un contrato de un año y 4 millones de dólares con el equipo californiano, tras una agencia libre complicada.

Hernández, de 32 años y oriundo de Puerto Rico, dijo en una entrevista con Foul Territory que su decisión se redujo a los Dodgers o los Yankees de Nueva York, pero que optó por quedarse con el club que lo vio brillar desde 2015 hasta 2020.

"Escogí a los Dodgers porque tienen muchos bateadores zurdos", explicó Hernández. "Obviamente tengo familiaridad, ya estaba tarde para la primavera, no tenía que empacar mis maletas y volar a Florida y todo eso y luego mudar a mi familia al otro lado del país. Que los Dodgers estuvieran aquí en Arizona fue conveniente. También tienen muchos bateadores zurdos en la alineación. Creo que la razón principal fue que al menos me pudieron garantizar que empezaría contra los lanzadores zurdos".

Hernández también tuvo interés de los Tigres de Detroit, los Angelinos de Anaheim y los Gigantes de San Francisco, pero estos dos últimos equipos nunca le hicieron una oferta oficial, y él no quiso conformarse con una cantidad que consideraba inferior a su valor.

"Había muchos equipos que se comunicaron solo para ver, ellos decían: 'Oye, el tiempo sigue pasando y los jugadores están firmando por muy barato y nos preguntamos si él quiere firmar por ese precio también'. Y yo mantuve mi posición. Estaba esperando la oportunidad adecuada".

El camino para firmar su contrato de un año no fue fácil. Él pensó que tenía un acuerdo hecho con los Dodgers hace un mes, pero el cambio que estaba en marcha se cayó durante la noche.

"Pensé que tenía un acuerdo hecho con ellos hace un mes. Obviamente necesitaban mover a (Manuel) Margot para que yo pudiera firmar. Supongo que había un cambio en marcha y se deshizo durante la noche. Me fui a la cama pensando que teníamos un acuerdo y me desperté estando desempleado otra vez. Simplemente se alargó y al final, llamé a Andrew (Friedman) la semana pasada y le dije: 'Oye Andrew, he estado esperando, he estado esperando, pero solo puedo esperar tanto tiempo. El juego ya empezó y estoy empezando a ponerme muy nervioso. Y le dije, si no podemos hacerlo este fin de semana, entonces tendré que seguir adelante e irme a otro lugar. Porque sigo esperando y las oportunidades empiezan a desaparecer porque estoy esperando. Y al final, estaban en su último día y lo hizo posible".

Los Dodgers pudieron hacer un cambio de Manuel Margot a los Mellizos en el último momento, abriendo el camino para que Hernández regresara a Los Ángeles. Hernández está agradecido de volver con los Dodgers y hará su debut en los entrenamientos de primavera el viernes contra Cleveland.